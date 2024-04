Der mehrtägige Warnstreik im Nahverkehr in Sachsen ist am Sonntagmorgen planmäßig beendet worden. Für Schüler und Berufspendler gibt es damit zum Wochenstart keine weiteren Einschränkungen. "Am Montag fahren alle Kollegen wieder planmäßig", sagte Verdi-Verhandlungsführer Sven Vogel. Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, darüber werde die Tarifkommission beraten. Denkbar ist dann offenbar auch ein unbefristeter Streik. Ein zuvor mitgeteilter Verzicht auf unbefristete Streiks läuft laut Gewerkschaft am Montag aus.