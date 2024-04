Die von der Gewerkschaft Verdi angekündigten Streiks im Nahverkehr am Freitag sind vorerst abgewendet. Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, hat der Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) ein neues Angebot im Tarifstreit vorgelegt. Das Angebot zeige Gesprächsbereitschaft, sagte Verdi-Bereichsleiter Paul Schmidt MDR SACHSEN. Es sei aber nach wie vor unzureichend.

Der AVN habe vorgeschlagen, die Gehälter in zwei Schritten zu erhöhen und diese zeitlich vorzuziehen, so die Gewerkschaft. Allerdings soll es demnach keine zusätzlichen Lohnerhöhungen geben. "Das Vorziehen der Erhöhungsschritte ändert nichts daran, dass die Beschäftigten auch zukünftig mehrere Hundert Euro weniger verdienen würden als ihre Kollegen in anderen Betrieben. Das ist inakzeptabel", so Schmidt.