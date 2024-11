Nicht alle Beschäftigten sind gleichmäßig freiwillig beziehungsweise unfreiwillig in Teilzeit. So spielt das Alter eine entscheidende Rolle. Je älter die Beschäftigten sind, desto häufiger ist die Teilzeit unfreiwillig, so die Studienmacher. Die Handelsgewerkschaftssekretärin vermutet, das liege auch an der geringeren Bereitschaft, beruflich noch mal neu zu starten: "Ich glaube die jungen Leute tun sich da eher leicht damit: Der Handel ist für mich nicht mehr attraktiv, dann verlasse ich den Handel. Die Älteren sind dann eher an dem Einzelhandelsunternehmen angebunden und arbeiten dort schon meinetwegen 30, 35 Jahre und haben dann eher ein Problem das zu verlassen."