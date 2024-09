Moderne Arbeitswelt Flexiblere Arbeitszeitmodelle statt starrer Wochenarbeitszeit

Enzo Weber, der dort den Bereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen leitet, ordnet ein: "Insgesamt haben wir die niedrigste Arbeitszeit pro Kopf, die wir jemals gesehen haben." Das liege vor allem daran, dass über die Zeit sehr viele Teilzeitbeschäftigte, vor allem Frauen, dazugekommen seien. "Wenn wir aber alle geleisteten Arbeitsstunden von allen Beschäftigten zusammennehmen, dann ist dieses Arbeitsvolumen so hoch wie noch nie. Also: Einzeln arbeiten wir so wenig wie noch nie, zusammen aber so viel wie noch nie", erklärt Weber.