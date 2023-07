Sachsens Ministerpräsident und CDU-Vizevorsitzender Michael Kretschmer bohrte am 30. Juni in Sebnitz mit einem Akku-Bohrhammer in einen Betonblock. Seine Vorschläge zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels in einem Interview schienen auf Kritiker und Arbeitnehmervertreter wie Hammerschläge zu wirken. Bildrechte: dpa