Tarifabschluss Mehr Lohn für Beschäftigte der Ernährungsindustrie in Sachsen

Für das Personal des Frosta-Tiefkühlwerkes Lommatzsch sei ein Tarifabschluss bereits vor zwei Wochen gelungen. Für das Unilever-Knorrwerk in Auerbach stehe am 23. Februar der erste Verhandlungstermin an. Die Gewerkschaft NGG verhandelt in diesem Jahr Tarifverträge für fast 1.000 Beschäftigte in verschiedenen Betrieben der sächsischen Lebensmittelindustrie.