In Sachsen haben in der Nacht zu Sonntag tropische Temperaturen geherrscht. Besonders warm war es dabei in der Oberlausitz. Laut MDR-Wetterstudio kletterte das Thermometer dort örtlich bis auf 27 Grad.

Vom Unwetter, das durch Deutschland zog und beim Spiel der deutschen Fußball-Elf in Dortmund zur Spielunterbrechung führte , war in Sachsen kaum etwas zu bemerken. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine größeren Schäden.

Mit dem Start in den Juli verabschiedet sich vorerst auch der Hochsommer. Bereits am Sonntag wird es den Angaben zufolge viele Wolken geben und immer mal regnen. Stürmisch kann es vor allem in höheren Lagen werden. In der Nacht zu Montag sinken dann die Temperaturen auf 17 bis 13 Grad und auch tagesüber wird es grau und kühl bleiben mit Werten von 19 bis 23 Grad. Daran wird sich auch am Dienstag und am Mittwoch wenig ändern.