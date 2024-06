Auch wenn in Leipzig heute keine EM-Spiel stattfindet, steht in der Fan Zone am Augustusplatz natürlich wieder der Fußball im Mittelpunkt. MDR SACHSEN lädt zum großen MDR-Fanfest mit Sportmoderator Patrick Fritzsche. Er wird unter anderem Spielerinnen von RB Leipzig auf der Bühne begrüßen. Am Abend startet dann das große Public Viewing.



Bis zu den Achtelfinal-Spielen Schweiz-Italien (ab 18 Uhr) und Deutschland-Dänemark (21 Uhr) stehen noch einige Konzerte auf der Bühne an:



15:00 Uhr: The Micronaut

16:00 Uhr: LaBrassBanda