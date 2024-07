In Teilen Sachsens entlädt sich seit dem Nachmittag schwülwarmes Wetter in Gewittern. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstagnachmittag mitteilte, war vor allem das Vogtland betroffen. Es gebe umgestürzte Bäume und nach Starkregen auch überspülte Straßen. Die Lage sei aber nicht dramatisch, hieß es. Das Ausmaß der Schäden war zunächst nicht bekannt.

Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Sachsenring-Besucher vom Regen nicht verschont

Auch in Chemnitz blitzte und krachte es am Nachmittag. Der Regen machte auch vor dem Sachsenring nicht halt, wo an diesem Wochenender der Motorrad-Grand Prix ausgetragen wird. Die Besucher warfen sich die Regenponchos über und suchten Schutz. Weitere Informationen und Impressionen vom Sachsenring lesen Sie hier. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel