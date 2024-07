14:10 Uhr | Südafrikaner fiebert Rennen seines Idols entgegen

Morne O'Connor steht schon unter Strom. Bald geht sein Idol Brad Binder an den Start. "Ich bin echt gespannt auf das Rennen", sagt der 35-Jährige. Er kommt ursprünglich aus Kapstadt in Südafrika. Aktuell lebt er er mit Frau und den zwei Kindern in Zwickau, weil die Großeltern dort wohnen. "Hier auf der Rennstrecke ist es sehr schön, das Management und das Bier natürlich", sagt O'Connor und lacht. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

14:00 Uhr | Die Inder wundern sich: Nur Bares ist Rares

Edu Mohan und Nivedita Kotresha kommen ursprünglich aus Bangalore in Indien. "Ich arbeite aktuell in Berlin", sagt Edu. Der 34-Jährige findet sein erstes Mal auf dem Sachsenring cool. Ein Problem gibt es trotzdem: "Ich würde an den Ständen gerne mit Karte bezahlen, aber sie nehmen nur Bargeld." Doch das tue ihre gute Stimmung keinen Abbruch. "Es ist toll, dass man von den verschiedenen Hügeln hier unterschiedliche Blicke auf die Strecke hat", sagt Nivedita. Und: "Wir haben viel Spaß hier." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

13:45 Uhr | Nicht ohne meine Bratwurst

Zur Mittagszeit ist auf dem Fan-Hügel Schlangestehen vor den Ständen angesagt. Ob Eis, Bratwurst oder Nudeln, Bier, Cola oder Kaffee - die Motorsport-Fans haben nach den ersten Rennen Kohldampf. Aber in den Schlangen geht es relativ schnell vorwärts. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

13:30 Uhr | Mit Opa Kalle an die Rennstrecke

Was für ein Geburtstagsgeschenk! Opa Kalle hat zum 70. einen Ausflug zum Sachsenring geschenkt bekommen. Dafür ist Familie Selleng aus Vetschau in Brandenburg extra nach Sachsen gereist. "Ich kenne die Rennen noch aus meiner Jugend. Da fuhren die Motorräder noch direkt durch Hohenstein-Ernstthal", sagt Opa Kalle. Auch der Rest der Familie ist Motorsport-begeistert. "Meine Enkel Josi und Yannic sind leidenschaftliche Simsonfahrer", sagt Oma Marianne. Dass es laut ist, gehört dazu, sagt Josi: "Ich kenne das. Ich war schon bei der DTM." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

13:05 Uhr | Aldeguer siegt in der Moto2

Souveräner Sieg von Fermin Aldeguer in der Moto2. Der zweite Platz geht an Jake Dixon. Heiß her ging es um Platz drei. Das ganze Rennen haben sich Celestino Vietti, Diogo Moreira und Ai Ogura ein heißes Duell ums Podium geliefert, inklusive Berührung in der letzten Runde. Am Ende hat Ogura ganz knapp die Nase vorn und feiert einen dritten Platz. Der einzige deutsche Pilot Marcel Schrötter wird 17. Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

13:00 Uhr | Noah liebt die Aussicht und den Motorsport

Noah Lautenschläger hat sich mit bestem Blick auf die Rennstrecke eingerichtet. Der Motorradfahrer aus Bayern hat einen Besuch bei seinem Papa in Zeulenroda in Thüringen genutzt, um einen Abstecher zum Sachsenring zu machen, wie er unseren Reportern erzählt. Sein Fazit nach seinem ersten Sachsenring-Besuch? "Super hier. Es gibt schön viel an Motorrädern beim Rennen zu sehen", sagt der 20-Jährige. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

12:45 Uhr | Wer zuerst kommt...

Auf dem Fan-Hügel füllt es sich langsam. Zahlreiche Motorsport-Anhänger haben ihre Plätze bereits eingenommen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

12:30 Uhr | Der Dreck muss weg

Auf dem Ankerberg ist großes Reinemachen angesagt. Wie ein Mitarbeiter der Müllabfuhr MDR SACHSEN sagt, ist der Reinigungsdienst seit Freitag täglich von 9 bis 15 Uhr im Einsatz. Viele Camper würden ihren Unrat achtlos liegen lassen, wenn sie als Müllmänner gerade mal nicht im Blickfeld sind, sagt er. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

12:15 Uhr | Familienzeit auf dem Sachsenring

Familie Kretschmer und Familie Schüller aus Sondershausen teilen ihr Hobby in der Motorsportbegeisterung. Da wird auch kein langer Weg gescheut. "Wir sind halb sechs Uhr heute los gefahren. Gerade die Kinder haben sich riesig gefreut, weil es ein großes Highlight ist", sagt Christiane Schüller. Und: "Es ist bestes Wetter und beste Stimmung." Auch die vier Jahre alte Hanna findets klasse: "Es ist sehr schön." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

11:53 Uhr | Moto3 ist durch

Und da liegt das erste Rennen des Tages hinter uns. Actionreich war es in der Moto3. Überholmanöver in fast jeder Runde und auch wieder einige Stürze. Der Sieg geht an den WM-Führenden David Alonso, der damit mit einem deutlichen Vorsprung in die Sommerpause geht. Auf den Plätzen folgen Taiyo Furusato und Ivan Ortola.



Ein toller Moment: in der Ehrenrunde steigt Alonso kurz vom Bike und klettert vor den Fans auf den Reifenstapel um mit ihnen zu jubeln. Hier haben alle richtig Bock auf Motorsport heute.

11:30 Uhr | Erst der Walk, dann das Vergnügen

Kleine Völkerwanderung - die Fans machen sich auf den Weg zum Sachsenring, wo heute die Abschlussrennen gefahren werden. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

11:00 Uhr | Gepflegtes Frühstück auf dem Ankerberg

Mit einem genialen Ausblick auf die Rennstrecke genießen Sonja und Michael Mauch ihr Frühstück auf dem Ankerberg. Das Paar aus Eixheim in Baden-Württemberg ist das erste Mal auf dem Sachsenring. "Wir sind am Donnerstag angereist", sagt Michael. Wie hat es bisher gefallen? "Es ist eine Topp-Veranstaltung. Die Leute sind freundlich hier. Wir sind nächstes Jahr vielleicht wieder dabei", sagt er. Auch Sonja ist rundum zufrieden: "Es hat uns sehr gut gefallen." Das heutige Highlight für beide: die Rennen ab 14 Uhr. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

10:50 Uhr | MDR SACHSEN-Reporter, Fahrer und Fans starten in den Sonntag

Und damit guten Morgen vom Sachsenring! Uns erwartet ein pickepackevoller Tag mit den Rennen in der Moto3 (11 Uhr), Moto2 (12:15 Uhr) und das Highlight mit dem Hauptrennen der MotoGP (14 Uhr).



Etwas Positives gleich zu Beginn: Nach dem heftigen Gewitter am späten Nachmittag gestern strahlt heute die Sonne! Es kann also losgehen für Fans und Fahrer. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Sonnabend, 6.7.2024

20:30 Uhr | "Slice me nice": Fancy rockt die Karthalle