Auf der Regionalzugverbindung zwischen Hoyerswerda, Falkenberg und Leipzig müssen Reisende derzeit mit Verspätungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war am Sonnabend bei einem kurzen, aber heftigen Gewitter bei Hosena ein Baum in die elektrische Oberleitung gestürzt. Daraufhin wurde sicherheitshalber der Strom abgeschaltet.

Ein in Richtung Hoyerswerda fahrender Zug musste auf freier Strecke halten. Die Feuerwehr brachte nach MDR-Informationen etwa 30 Passagiere zurück nach Hosena. Von dort konnten sie ihre Fahrt in Bussen fortsetzen. Nach der Beräumung der Strecke konnte ein Gleis wieder freigegeben werden. Am anderen Gleis wird noch die Oberleitung repariert.