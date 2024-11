Im Erzgebirge fielen in höheren Lagen Schnee, in anderen Landesteilen gab es bei stürmischem Wetter teils ergiebigen Regen. "Erst in der Nacht zum Freitag hat der ganze Trubel ein Ende", sagte der DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. Das Sturmtief zieht über Polen ab. Dahinter baue sichh in den kommenden Tagen ein Hoch über Mitteldeutschland auf, was das Wetter beruhige. Am Freitag könne es in Teilen Sachsens leichten Regen oder Schneefall und teilweise noch lebhaften Wind geben. Sonst erwarten die Wetterexperten aus dichteren Wolken anfangs noch etwas Sprühregen und tagsüber, ausgehend von den Hochlagen, stellenweise Sonne. Die Höchstwerte liegen bei null bis 6 Grad Celsius.