Mehr direkte Demokratie Entwurf zur Verfassungsänderung für Sachsen steht

Konkret bedeutet das: Die Hürden der Volksgesetzgebung sollen sinken. Laut Vorschlag würden die nötigen Unterschriften für Volksanträge und Volksbegehren in etwa halbiert werden. Bisher schreibt die Verfassung für einen Volksantrag 40.000 Unterschriften vor. Dieses Quorum ist deutlich zu hoch, findet der parlamentarische Geschäftsführer der sächsischen Grünen, Valentin Lippmann. "Wir haben in der Verfassung Fixzahlen stehen, das heißt, wenn die Bevölkerung schrumpft, steigt das Quorum automatisch. Weil da eine feste Anzahl von Personen und keine Quote drinsteht. Das ist absonderlich und das wollen wir ändern, damit immer der gleiche Teil relativ zur Bevölkerung ein entsprechendes Volksbegehren einleiten kann."

Künftig müssten laut Entwurf nur 0,6 Prozent der Stimmberechtigten in Sachsen für einen Volksantrag unterschreiben, damit sich der Sächsische Landtag mit dem Anliegen befassen muss. Aktuell entspräche das knapp 20.000 Menschen. Für ein Volksbegehren wären es Unterschriften von sechs Prozent der Stimmberechtigten, also etwa 200.000 anstatt der bisherigen 450.000 Befürworterinnen und Befürworter.

Die wohl größte vorgesehene Neuerung wäre die sogenannte Volksklage. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits im Bundesland Hessen. Demnach könnte die Bevölkerung vom Landtag verabschiedete Gesetze vor dem sächsischen Verfassungsgerichtshof anfechten. Auch hierfür sollen Unterschriften von 0,6 Prozent der Stimmberechtigten nötig sein.



Die Hürden seien damit relativ niedrig, urteilt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Sören Voigt. Für ihn passe die Idee "sehr in die Zeit". Und: "Noch mehr darauf zu hören, was die Bevölkerung auch in gesetzlichen Verfahren bewegt. Und dass man die Möglichkeit bietet, relativ einfach auf ein vom Landtag beschlossenes Gesetz in der Form zu reagieren. dass man es vor dem Gericht auch überprüfen lassen kann"