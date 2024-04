"Das haben wir in diesem Ausmaß auch noch nicht erlebt", sagte Günter. In der Nacht vom 22. zum 23. April rutschten die Temperaturen auf den Obstlandplantagen in Dürrweitzschen deutlich in den Minusbereich. Zuvor war es allerdings ungewöhnlich warm, weswegen die Obstbäume einige Wochen früher als sonst in voller Blüte standen.