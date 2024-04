"Eine Wissenschaft, die nicht so einfach ist, dass man sie auf der Straße jedem erklären könnte, ist nicht wahr."

Was für ein Satz! Vor allem, wenn es um Quantenphysik geht. Aber genau dieses Zitat von Max Planck hat Roland Schwarz, Direktor der Technischen Sammlungen Dresden, bei der Eröffnung des neuen Escape Rooms Katze Q aufgegriffen.

Man will diesen Wissenschaftszweig, von dem so wenige etwas verstehen, einem breiten Publikum auf einfache Art nahebringen. "Wir möchten Kinder und Jugendliche für naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge begeistern, zum Tüfteln, Ausprobieren, Experimentieren und Entdecken anregen", sagt Schwarz. "Wir übersetzen echte wissenschaftliche Phänomene in Spielabenteuer." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Da drängt sich die Frage auf: Nur Kinder und Jugendliche? Gibt es in der Schar der Erwachsenen nicht einen fast ebenso großen Anteil, der beim Thema Quantenphysik völlig unbedarft ist und also ebenfalls viel lernen kann? Die Antwort gibt Matthias Vojta. Er gehört nicht zu diesem großen Teil der Quantenphysik-Unbedarften, sondern forscht genau dazu am Dresdner und Würzburger Exzellenzcluster "ct.qmat" und ist einer der wichtigsten Köpfe hinter dem neuen Escape Room.

Wenn sich jemand hinstellt und sagt, er versteht das komplett, dann würde ich sagen, er lügt. Das gilt auch für mich. Matthias Vojta, Professor für Theoretische Festkörperphysik an der TU Dresden

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tatsächlich sei der Escape Room für alle, sagt Vojta, "natürlich auch für Erwachsene". Alle können etwas lernen, das sei völlig klar. Denn ohnehin gelte: "Wenn sich jemand hinstellt und sagt, er versteht das komplett, dann würde ich sagen, er lügt. Das gilt auch für mich, ich verstehe das auch nicht komplett, was in der Quantenphysik alles passieren kann."



Aber zumindest versteht Vojta mehr davon als die allermeisten anderen. Hauptaufgabe war für ihn, Phänomene der Quantenphysik wie Welle-Teilchen-Dualismus, Superposition oder Verschränkung so zu "übersetzen", dass das gesamte Publikum sie verstehen kann. "Rüberzubringen, dass es coole Effekte gibt, wo man Schwierigkeiten hat, die sich vorzustellen, die aber offensichtlich eine Rolle spielen, das ist wichtig", sagt Vojta. Und er ist sich sicher: "Ein Gefühl dafür bekommen, was in der Quantenphysik ungefähr passiert, kann man relativ leicht."

Escape Room: Wer die App "Katze Q" gespielt hat, hat einen Vorteil, aber nur einen kleinen

Um ein bisschen zu testen, ob man diese Art von Rätseln mag, muss man übrigens nicht sofort nach Dresden kommen. Denn der Escape Room baut bei Inhalt und Design auf der kostenlosen, werbefreien und mehrfach preisgekrönten Spiele-App "Katze Q" für Smartphones und Tablets auf, die ebenfalls von den "ct.qmat"-Forschern und Game-Designer Philipp Stollenmayer entwickelt wurde.