Die mit Abstand häufigsten Unfallursachen mit Personenschaden waren laut der Statistik : überhöhte Geschwindigkeit (11,9 Prozent der Unfälle), Missachten der Vorfahrtsregeln (10,9 Prozent) sowie ein zu geringer Sicherheitsabstand (10,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Unfälle in diesen Bereichen zu. Etwas weniger Unfälle als im Jahr zuvor gab es im Zusammenhang mit Fehlern beim Abbiegen (7,6 Prozent).

Im vergangenen Jahr gab es fast 1.800 Unfälle im Zusammenhang mit Alkohol am Steuer, bei 770 davon kamen Menschen zu Schaden. Damit war die Zahl von Alkoholunfällen mit Personenschaden so hoch wie nie in den vergangenen acht Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Verkehrsunfälle mit Personenschäden unter Alkoholeinfluss mit 23 Prozent fast vervierfacht. Auch Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - sogenannte Drogenunfälle - nahmen zu und erreichten mit 322 Unfällen einen neuen Höchststand.