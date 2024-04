Andreas Berkner steht am Braunkohletagebau Espenhain. Also am ehemaligen. Kohle wird hier längst nicht mehr gefördert. Stattdessen ist das ausgekohlte Loch mit Wasser gefüllt – besser bekannt als Markkleeberger See. Berkner hat den See als Chef des Westsächsischen Planungsverbandes mit vorbereitet. Hier hat alles geklappt. Das Wasser stabilisiert die Böschungen. Das Gelände ist standsicher.

Doch jetzt auf der Zielgerade des Kohleabbaus stellt sich die Frage: Funktioniert das immer? Kohle raus, Wasser rein? Denn Wasser wird nach dem Kohleausstieg knapper sein als zuvor, erklärt Andreas Berkner. "Um die Kohle freizulegen, muss man das Grundwasser absenken, sonst buddelt man gewissermaßen im Schlamm", sagt er MDR Aktuell.

Und genau dieses abgepumpte Wasser wurde bislang für die Flutung genutzt. Der aktive Tagebau hat praktisch dafür gesorgt, das schon ausgekohlte Loch nebenan zu füllen. Doch: Wenn die Pumpen nach dem Kohleausstieg abgeschaltet sind, gibt es dieses Plus an Wasser nicht mehr. Aber gibt es überhaupt Alternativen zum See? Irgendwie schon, sagt Berkner: "Wie immer im Leben."

Im Mitteldeutschen Braunkohlerevier südlich von Leipzig wird derzeit noch in zwei Tagebauen Kohle gefördert. Allein der Tagebau Vereinigtes Schleenhain hat laut Westsächsischem Planungsverband ein Massendefizit von 800 Millionen Kubikmetern. "Das ist eine unvorstellbare Größer. Etwa das Vierfache der Bleilochtalsperre. Der größten Talsperre in Deutschland", sagt Andreas Berkner.

Man müsste also im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen, um den Tagebau zu füllen.

Die Böschungen wären laut Chefplaner Berkner dann weitgehend standsicher. Außerdem wäre das abgepumpte Wasser, was bislang Flüsse wie Weiße Elster und Pleiße im Leipziger Südraum oder die Spree in der Lausitz speist, weiter vorhanden. Prognosen sagen, dass die Spree ohne das abgepumpte Wasser aus den Lausitzer Tagebauen an vielen Tagen trockenfällt – schlecht für Berlin.

Nachdem die Pumpen abgestellt sind, kommt das Grundwasser zurück. Allerdings zu langsam, um die Böschungen mit dem Druck des Wassers zu stabilisieren. Um gefährliche Rutschungen zu verhindern, müssen die Kohlelöcher etwa zwei Meter pro Jahr gefüllt werden. Ergo: Wenn kein zusätzliches Wasser in das Loch kommt, müsste man aus Sicherheitsgründen einen Zaun drumherum bauen.