Nötig geworden, so schreiben es die Verfasser, war die Wasserstrategie durch die Dürren der vergangenen Jahre. In den Jahren 2018 bis 2022 hatte es in den Sommermonaten in Deutschland extrem wenig geregnet. Die Folgen: Böden trockneten vielerorts aus, in ganzen Waldgebieten starben Bäume wegen Trockenheit und Borkenkäferattacken ab. Und: Die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen wurde teilweise untersagt. Mögliche Konflikte um die Ressource Wasser seien durch die Dürrejahre auch in Deutschland in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt, heißt es in der Wasserstrategie.