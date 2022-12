Betrunken am Steuer Polizei erwischt Weihnachten viele betrunkene Fahrer in Sachsen

Hauptinhalt

An den Feiertagen kam es in Sachsen zu mehreren gefährlichen Situationen und Unfällen, weil sich betrunkene Personen ans Steuer setzten. In Plauen wehrte sich ein Mann bei der Kontrolle so stark, dass er gefesselt wurde.