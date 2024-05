Man war auf jeden Fall mehr als nur Mehrheitsbeschaffer für die CDU, die zwei Drittel der Koalitionsabgeordneten stellte, unterstreicht Panter: "Aber so funktioniert auch – ich mache mal ein anderes Bild auf – eine Familie nicht. Da mag auch das ein oder andere Familienmitglied vielleicht etwas mehr Gewicht mitbringen, aber am Ende muss man ja doch zusammen versuchen, gute Lösungen zu finden. Das haben wir versucht und, denke ich, auch geschafft. In manchen Sachen waren wir zufriedener, in anderen weniger zufrieden, aber das ist völlig normal."