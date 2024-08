Das Landeshochwasserzentrum hat am Nachmittag eine Hochwasserwarnung rausgegeben. Vor allem im Oberlauf der Spree und des Löbauer Wassers sei die Wasserführung sehr schnell angestiegen. Am Pegel Großschweidnitz am Löbauer Wasser wurde am Mittag kurz der Richtwert der Alarmstufe 2 überschritten, so das Landeshochwasserzentrum. Ein Überschreiten des Richtwertes der Alarmstufe 3 werde hier nicht erwartet. In der Spree oberhalb der Talsperre Bautzen könnte an den Pegeln Schirgiswalde und Bautzen 1 die Alarmstufe 1 erreicht werden. An den anderen Hochwassermeldepegeln im Flussgebiet der Spree erreichen die Wasserstände nicht die Hochwassermeldegrenzen. Auch für die Schwarze Elster gibt es mittlerweile eine Hochwasserwarnung.