Stunden- oder gar tagelang Regen, davor war lange nichts. Klimawandelgeschult, wie man ist, sagt man sich: Klar, so etwas wird jetzt immer extremer. Denken wir hier in Deutschland nur ans Dürre-Rekordjahr 2018. Oder an den entgegengesetzten Rekord, der gerade erst (2023/24) aufgestellt wurde: die niederschlagsreichsten zwölf zusammenhängenden Monate, die es seit Beginn der Aufzeichnungen je gab.

Aber kann man aus vorhandenen Zahlen auch tatsächlich einen stetigen Trend ermitteln? Und wenn ja, für welche Region? Ist das in jedem Ort gleich? Sicher nicht. Also betrachten wir lieber Bundesländer? Oder ganz Deutschland? Europa? Die Welt?

Gleiche Großwetterlage, gleiche Niederschläge?

Es ist schwierig, wie man gleich sehen wird, weil je nach betrachtetem Gebiet und je nach Art des Vergleichs ganz verschiedene Trends herauskommen können. Nehmen wir zum Beispiel Hohenpeißenberg und Jena. Beide Orte liegen in Deutschland, beide betreiben schon sehr lange eine Wetterstation und zeichnen dort tägliche Niederschlagsmengen auf. Aber die eine Station steht in fast 1.000 Metern Höhe in Oberbayern, die andere in 155 Metern Höhe in Thüringen. Dazwischen liegen reichlich 400 Kilometer. Gleiche Großwetterlage? Wohl recht oft, ja. Gleiche Niederschlagsextreme? Nicht wirklich.