Am Mittwoch war es aufgrund starken Schneefalls zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in ganz Sachsen gekommen. Zahlreiche Unfälle und liegen gebliebene Lkw verursachten für Staus und Sperrungen, vor allem im Chemnitzer Raum. Auch am Donnerstagmorgen gab es witterungsbedingt viele Verkehrsunfälle in ganz Sachsen. So wurden in Augustusburg mehrere Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall auf vereister Fahrbahn verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Aue-Bad Schlema dauerte die Bergung eines verunglückten Lkw bis in die Nacht an. Bei dem Glätteunfall waren nach Polizeiangaben rund 500 Liter Diesel ausgelaufen. Der Lkw musste den Angaben zufolge aufwendig geborgen werden. Eine Spezialfirma habe die verseuchte Erde abgetragen müssen.