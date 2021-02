Der Winter kann Grundstücksbesitzer zur Verzweiflung bringen. Es regnet, es friert, es schneit - viel Verletzungspotential also für die eigene Familie und für andere. Aber muss man wirklich vor seiner Haustür "kehren", wenn es geschneit oder gefroren hat?

Natürlich muss man, Eigentum verpflichtet. Wenn Schnee fällt, habe ich den Weg vor meinem Grundstück zu räumen. In Deutschland übrigens mindestens auf einer Breite von 1.20 Metern, das soll die zweifache Schulterbreite eines Durchschnittsmenschen sein.

Der Weg muss auf einer Breite von 1,20 Meter geräumt werden. Bildrechte: Colourbox

Und diese Streufpflicht gilt schon um sieben Uhr morgens, am Wochenende darf immerhin bis neun Uhr ausgeschlafen werden. Bei öffentlichen Gehwegen ist für die Räumung übrigens die Gemeinde verantwortlich, oft geben diese die Pflicht aber weiter an den Hauseigentümer und der wiederum an den Mieter. Der Bewohner muss dann vor allem auch dafür sorgen, dass Tür, Briefkasten oder Mülltonnen gut zugänglich sind. Ansonsten kann er bei Unfällen haftbar gemacht werden.