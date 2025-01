Frost in Sachsen Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) frostig bis minus zehn Grad geblieben. Über den Tag hinweg werden die Wolken bei vier bis null Grad wieder zunehmen, am Abend kann es laut der Vorhersage gebietsweise regnen. Deshalb hat der DWD für Sachsen eine Warnung vor Glatteis ausgesprochen.

Der Regen kann laut DWD gefrieren. Auf den gefrorenene Böden besteht dabei erhöhte Glatteisgefahr. In den Bergen kann es vorübergehend schneien. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 2 bis minus 3 Grad. In den Kammlagen des Erzgebirges ist es zudem windig.