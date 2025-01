Der Skilift und die Schneekanonen laufen und die Piste in Altenberg ist präpariert. "Traumhaftes Wetter, Piste perfekt, das wird fantastisch", freut sich ein aktiver Wintersportfan in Altenberg im Gespräch mit MDR SACHSEN. Mit der strahlenden Sonne stand bereits am Freitagfrüh kurz vor zehn Uhr dem Start in den Skitag am Erlebnisberg Altenberg nichts mehr im Weg. "Super für Kinder und Familien. Wir kommen gern her, auch gerne in der Woche oder am Abend zum Nachtski-Fahren", erzählt eine Skifahrerin.