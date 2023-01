Der Landkreis appelliert an die Antragsteller, mit dem Wohngeldrechner im Internet zu prüfen, ob sie Anspruch auf Wohngeld haben. Dazu Hänsel: "Aber wenn ich mich in die Leute reinversetze, dann sagt vielleicht der ein oder andere - was ich aber nicht hoffe: 'Ich probiere es trotzdem.' Da wären wir ganz schnell bei der Verzehnfachung der Antragszahl." Acht Stellen hat der Landkreis für seine Wohngeldstelle ausgeschrieben. 35 Bewerbungen liegen vor. Noch sind die Arbeitsverträge aber nicht unter Dach und Fach.

Sachsenweit geschaut, gibt es die befürchtete Antragsflut noch nicht. Was aber daran liegt, dass sich Antragsteller und Ämter erstmal mit den neuen Regeln beschäftigen mussten, sagt André Jakob, Geschäftsführer des Landkreistags. Dazu kommen laut Jakob komplizierte Anträge, acht Seiten lang, denen eine Vielzahl an Nachweisen beigefügt werden müssen.

Die Bitte an Bund und Land, in den ersten Monaten vorübergehend mit Personal auszuhelfen, blieb bisher ungehört, der Geschäftsführer des Städte und Gemeindetags Mischa Woitscheck. Die Kreise und großen Städte versuchen, sich innerhalb der Ämter und mit Hilfe externer Personaldienstleister über Wasser zu halten.



Allerdings gibt es auch Lichtblicke. So erzählt Woitscheck: "In Mittelsachsen übernimmt die Große Kreisstadt Freiberg einen Teil der Bearbeitung. Das ist ein Einzelbeispiel, dass eine Kommune für die Umlandgemeinden tätig wird. Das wird nicht überall möglich sein, weil überall fehlt ja das Personal, das auch finanziert werden muss. Das ist auch noch nicht geregelt." Darüber wird derzeit mit dem Finanzminister verhandelt. Die Personalnot hat Folgen - die Wohngeld-Empfänger werden teilweise Monate warten müssen, bis sie ihren Bescheid in den Händen halten.