Soziales Wohngeldreform stellt Stadt Pirna vor Probleme

Hauptinhalt

Wer ein geringes Einkommen hat, kann mit dem sogeannten Wohngeld auf Unterstützung vom Staat hoffen. In rund einem Monat soll eine Wohngeldreform umgesetzt werden. Dann haben mehr Menschen Anspruch auf den Zuschuss, auch in Sachsen. Gleichzeitig gibt es auch mehr Geld für die Berechtigten. Beschlossen hatten die Reform Bund und Länder Anfang November. Städte und Kommunen haben also nur zwei Monate Zeit, die neuen Regeln umzusetzen. Auch die Stadt Pirna stellt das vor große Herausforderungen.