In Sachsen findet seit 2001 ein fortlaufendes Wolfsmonitoring statt. Zwischen Mai 2021 und April 2022 seien 74 Welpen in 26 Rudeln nachgewiesen worden, hieß es vom Umweltamt. Das seien 13 Welpen weniger als im Vorjahr. Die neuen Wolfsgebiete verteilen sich über ganz Sachsen. Außer in der Oberlausitz leben jetzt Wölfe auch in Nordsachsen, im Leipziger Land, im Erzgebirgskreis und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Einige bekannte Territorien in der Oberlausitz konnten den Angaben zufolge nicht mehr nachgewiesen werden. Dafür werde im Erzgebirgsraum mit einer Ausbreitung von Wölfen gerechnet, hieß es.