In Wittenberg hat möglicherweise ein Wolf drei Schafe und eine Ziege getötet. Wie der Landkreis Wittenberg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ereignete sich die Attacke in der Nähe von Wohnhäusern an der B2 in Richtung Potsdam. Das Wolfskompetenzzentrum in Iden im Landkreis Stendal soll nun prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Wolfsangriff gehandelt hat.