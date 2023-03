Zudem erkenne auch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften die Homöopathie an. So werde in der aktuellen Leitlinie „Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patienten“ die Homöopathie als sinnvolle Begleittherapie genannt. Im Landesverband Thüringen des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte sind nach eigenen Angaben 56 Ärztinnen und Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen organisiert.