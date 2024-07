Die Partie entwickelte sich zu einem munteren Hin und Her, beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Jena mit Joel Richter (12., 18.) und Erik Weinhauer (16.), Dynamo vor allem über Ben Meyer (9., 17.).

Der FCC setzte Dynamo weiter unter Druck, während von den Hausherren seit Meyers Freistoß (17.) wenig zu sehen war. Jena als Underdog gegen den BFC als Aufstiegskandidaten? Das zeigte sich auf dem Platz anders. Nicht zuletzt wegen Löders Lattentreffer kurz vor der Halbzeitpause (45.) hätte es auch mit mehr Toren in die Kabinen gehen können.

Munter ging es auch in der zweiten Hälfte weiter, zunächst allerdings vornehmlich im Mittelfeld. Den zweiten Freistoß nach Wiederanpfiff nutzte Dynamo dann direkt: Der ansonsten starke Justin Smyla ließ seinen Gegenspieler im Sechzehner aus den Augen, sodass Chris Reher nach Flanke von Ivan Knezevic einen Kopfball im Netz versenken konnte (52.).

Wie schon bei Jena in der ersten Hälfte dauerte es für den BFC nicht lang, da war der Ball ein zweites Mal im Netz – und wieder war es ein individueller Fehler: Khalid Abu El Haija schätzte einen Aufsetzer im eigenen Sechzehner falsch ein, Rufat Dadashov war zur Stelle und schob unhaltbar an Liesegang vorbei zum 2:2-Ausgleich ein (57.).

Anschließend gab es einen kurzen Schreckmoment: Nach einem Luftzweikampf mit Julian Wießmeier musste der FCC-Torhüter behandelt werden und lief fortan nicht mehr ganz rund (69.). Die Sorge hielt allerdings nicht lang, denn quasi im Gegenzug ging Jena erneut in Führung. Wieder war es der insgesamt auffällige Weinhauer und wieder war es ein Abstauber, nachdem Löders Schuss pariert wurde (71.).

Da beiden Teams in den letzten Minuten immer mehr Fehler unterliefen, blieb das Spiel weiter offen. Hin und her ging es, vor allem im Mittelfeld - doch dem BFC gelang der Ausgleich nicht mehr. So gewinnt der FC Carl Zeiss Jena entgegen der angekündigten Außenseiter-Rolle mit einer vielversprechenden Leistung.