Meinung Thüringen droht zum Spielball der Bundespolitik zu werden

Lässt sich dieser Streit überhaupt lösen, wenn mitten im Winter der Bundestagswahlkampf tobt? Würde Wagenknecht in Thüringen einem Kompromiss zustimmen, wenn sie bundesweit mit dem Thema Frieden Wähler gewinnen will? Ein Ausstieg aus den Thüringer Koalitionsgesprächen - wie gerade in Sachsen - könnte ihrer Partei im Bundestagswahlkampf sogar zugutekommen, um sich als kompromisslos zu präsentieren. Die Folge: Entweder gibt es dann in Thüringen eine Minderheitsregierung. Oder die CDU müsste eine ihrer Brandmauern schleifen.