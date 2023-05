Apotheken in Thüringen dürfen voraussichtlich ab Freitag nicht in Deutschland zugelassene antibiotikahaltige Säfte für Kinder ausgeben. Das teilte eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums am Donnerstag auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit. Damit soll die derzeit hohe Nachfrage nach Antibiotika vor allem für Kinder gedeckt werden. Dadurch sei die Versorgungslage angespannt.

Die Nachfrage nach antibiotikahaltiger Medizin für Kinder ist derzeit sehr hoch. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Westend61