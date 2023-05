Seit Monaten gibt es Versorgungsengpässe bei Medikamenten . Jetzt wollen die Bundesländer mit Maßnahmen versuchen, aus der Notlage herauszukommen. Immer mehr Länder lockern inzwischen die Regeln für Kinder-Antibiotika-Säfte, damit die Versorgung nicht gefährdet wird. Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern kündigten am Mittwoch an, die Einfuhr nicht zugelassener Antibiotika-Säfte aus dem Ausland zu erlauben.

Auch Sachsen-Anhalt will die Regeln für Antibiotika-Säfte bei Kindern lockern. Die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne, habe am Mittwoch eine entsprechende Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht, sagte eine Sprecherin. Zudem hat Sachsen die Einfuhr und Abgabe von eigentlich nicht zugelassenen Arzneimitteln aus dem Ausland am Mittwoch erlaubt. Bremen, Bayern und Nordrhein-Westfalen Länder hatten das bereits angekündigt.