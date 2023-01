Durch die Reform sollen Wohngeldbeziehende seit Januar 2023 durchschnittlich doppelt so viel Geld bekommen. Nach den Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft steigt der durchschnittliche Zuschuss aller Wohngeldhaushalte von 180 Euro auf 370 Euro pro Monat. Außerdem soll sich die Anzahl an Haushalten in Deutschland, die Anspruch auf Wohngeld haben, mehr als verdreifachen - von derzeit 600.000 auf zwei Millionen.