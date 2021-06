Unter 20 stillgelegten Strecken, die die Deutsche Bahn (DB) wieder in Betrieb nehmen will, sind auch die Werrabahn und der Höllentalbahn in Thüringen. Man erachte es prinzipiell als sinnvoll, die beiden Strecken wieder für den Nahverkehr zu nutzen, hieß es am Mittwoch von Seiten der Bahn. Eine Machbarkeitsstudie und eine Nutzen-Kosten-Untersuchung stehe noch aus.