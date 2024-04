Es duftet nach Bratwurst und Pommes, wenn man sich dem "Radhaus" am Erfurter Hauptbahnhof nähert. Doch geht man ein paar Schritte weiter in Richtung der Fahrradstellplätze, schlägt dieser Duft in einen brechreizerregenden Gestank um - nach Urin und Fäkalien. Die Bahnhofsmauer dient nicht nur der Befestigung der Gleise, sondern vor allem auch als öffentliche Toilette. "Es sind nicht nur Obdachlose, die sich hier erleichtern. Ich habe auch schon Geschäftsmänner beobachten können", erzählt Dirk Büschke, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Erfurt.