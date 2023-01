Thüringen will die Beamtenbesoldung rückwirkend zum Jahresbeginn 2023 um 3,25 Prozent anheben. Am Dienstag soll im Landtag über das dafür notwendige Gesetz zur sogenannten Beamten-Alimentation beraten werden. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgericht vom Mai 2020. Es verlangt, dass Beamte in der niedrigsten Besoldungsgruppe mindestens 15 Prozent mehr Geld zum Leben haben als Menschen in der Grundsicherung. Gleichzeitig müssen die Abstände zwischen den Besoldungsstufen gewahrt bleiben.