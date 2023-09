Die Bundesregierung fördert drei wichtige Kulturprojekte in Thüringen. Wie die Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (B90/Grüne) am Donnerstag mitteilte, erhalten die Wartburg in Eisenach, das Kulturquartier in Erfurt und die Sendehalle in Weimar Fördermittel in Millionenhöhe.