In Erfurt startet am Montag offiziell der Umbau des alten Schauspielhaues zum Kulturquartier. In den nächsten zwei Jahren soll die einstige Spielstätte im Klostergang saniert und für neue Mieter aus dem Kulturbereich umgestaltet werden, teilte die federführende Genossenschaft mit. Die Sanierung werde mindestens fünf Millionen Euro kosten.