Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD nur unter einer Bedingung beginnen: Vor Aufnahme der Verhandlungen müss die vom BSW geforderte "Friedenspräambel" in einem möglichen Koalitionsvertrag verhandelt werden, teilte der BSW-Landesvorstand am Freitagabend nach einer Sitzung in Erfurt mit. Dem am Vormittag gemeinsam mit CDU und SPD vorgestellten Sondierungspapier habe der erweiterte BSW-Landesvorstand - unter der genannten Vorbedingung - einstimmig zugestimmt.

Die BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf sagte, es sei inakzeptabel, dass in dem Papier das Thema Krieg und Frieden und die BSW-Forderung nach mehr Diplomatie zur Beendigung des Ukraine-Krieges ausgespart blieb, sagte Wolf. Ohne Klarheit in der Friedensfrage gebe es keine Koalitionsverhandlungen. Bildrechte: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Der Co-Landesvorsitzende Steffen Schütz kündigte an, dass ihre Partei einen Formulierungsvorschlag für einen Passus in der Präambel eines möglichen Koalitionsvertrages vorlegen will. Dabei gehe es um mehr Diplomatie zur Beendigung des Ukraine-Krieges und ein Nein zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland.

Am Freitagvormittag hatte das BSW gemeinsam mit CDU und SPD in Erfurt ein Positionspapier mit Themen für mögliche Koalitionsverhandlungen präsentiert. Eine Positionierung zu Forderungen von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht nach einem Nein zur geplanten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland und einem Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine sind darin nicht aufgeführt. Es ist lediglich davon die Rede, dies in Koalitionsverhandlungen zu besprechen.

Das Papier enthält inhaltliche Schwerpunkte einer möglichen Zusammenarbeit, über die in formellen Koalitionsverhandlungen gesprochen werden soll. Jedoch müssten die am Freitagabend und Samstag tagenden zuständigen Gremien der drei Parteien dem noch zustimmen, hieß es.

"Finden von Gemeinsamkeiten lohnt sich"