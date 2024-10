Bildrechte: picture alliance/Geisler-Fotopress/Matthias Wehnert

Landtagsmehrheit Ramelow fordert "Fairness-Abkommen" von CDU

13. Oktober 2024, 13:46 Uhr

Die Regierungsbildung in Thüringen nach der Landtagswahl am 1. September bleibt schwierig. Zwar nähern sich die möglichen Partner einer Brombeer-Koalition, wie ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD ohne eigenstündige Mehrheit heißen würde, in den Sondierungsgesprächen weiter an, die Linkspartei bleibt dabei aber außen vor. Ministerpräsident Bodo Ramelow wirbt deshalb weiter für mögliche Mehrheiten mit seiner Partei, stellt dafür aber auch Bedingungen.