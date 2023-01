Im zweiten Pandemiejahr 2021 war in Thüringen mehr als jeder zehnte Todesfall auf Covid-19 zurückzuführen. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Demnach war bei 4.033 Verstorbenen die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit die Ursache für den Tod. Das entsprach 11,3 Prozent aller Todesfälle.

62 Prozent der nachweislich an Covid-19 verstorbenen Menschen in Thüringen waren 80 Jahre und älter. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Insgesamt starben 2021 in Thüringen 34.830 Menschen, das waren 4.604 Tote mehr (plus 15,2 Prozent) als 2020. Zweithäufigste Ursache für einen Tod war den Statistikern zufolge die koronare Herzkrankheit. 1.817 Menschen starben an diesen Verschlüssen der Herzkranzgefäße durch Kalk- und Fettablagerungen. 1.805 Todesfälle waren Folge eines akuten Herzinfarkts.