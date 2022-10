Infektionen mit Covid-19 haben unter anderem in Deutschland so viele Todesopfer gefordert, dass die allgemeine Lebenserwartung in den ersten beiden Pandemiejahren deutlich gesunken ist – statistisch gesehen um beinahe ein halbes Jahr. Das berichtet ein internationales Forscherteam unter Beteiligung des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung im Journal "Nature Human Behaviour".

"Die periodische Lebenserwartung ist ein zusammenfassendes Maß für den aktuellen Gesundheitszustand der Bevölkerung; wenn die Sterblichkeit in einer Bevölkerung zunimmt, sinkt die Lebenserwartung", erläutern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um MPI-Forscher Jonas Schöley. Insgesamt betrachtete das Team die Entwicklung in 29 Staaten in den Jahren 2015 bis 2021. Neben vielen europäischen Staaten bezogen Schöley und Kollegen auch die USA und Chile ein.

In Deutschland, Osteuropa und den USA dagegen verschlechterte sich die Lebenserwartung weiter. Teilweise seien die Verluste so dramatisch, wie zuletzt kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, so die Studienautoren. Am stärksten betroffen war Bulgarien, wo die Lebenserwartung in beiden Pandemiejahren um 43 Monate sank, also beinahe dreieinhalb Jahre. In einigen Ländern Südamerikas könnten die Verluste noch größer sein, da sie dort schon im ersten Jahr der Pandemie sehr hoch waren und das hohe Niveau in den USA übertrafen, erwarten einige der beteiligten Wissenschaftler.