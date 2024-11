Vom sogenannten Landes-Sondervermögen Corona und Energie bleibt in Thüringen möglicherweise mehr Geld übrig als bisher gedacht. Nach Angaben des Finanzministeriums waren Ende September noch rund 350 Millionen Euro in dem Topf. Das sind 100 Millionen Euro mehr, als das Ministerium bisher errechnet hatte.

Den Planungen nach sollen die Restmittel in den nächsten Landeshaushalt fließen. Wie viel mehr tatsächlich übrigbleibt, ist noch unklar. Aus dem Sondervermögen werden bis zum Jahresende noch Gelder zum Beispiel an Unternehmen gezahlt, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Es sei aber auch möglich, dass statt der bisher eingeplanten 250 Millionen nun 300 Millionen Euro übrigbleiben, so Finanzministerin Heike Taubert (SPD).