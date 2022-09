Gegen die Energiepolitik, Russland-Sanktionen und Corona-Regeln sind am Montagabend in mehreren Thüringer Städten insgesamt knapp 24.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Das waren nach Polizeiangaben deutlich mehr als in der vergangenen Woche, als etwa 18.000 Teilnehmer gezählt wurden.