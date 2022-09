In Bad Langensalza folgten am Montagabend etwa 1.000 Menschen einem Aufruf des parteilosen Bürgermeisters Matthias Reinz. In seiner Rede auf dem Neumarkt sprach Reinz von einer "aus dem Ufer geratenen Energiepolitik" der Bundesregierung. Die Folgen seien Probleme, die in ihrer Größe nicht absehbar seien.