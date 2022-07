Abschnittsweise soll die Bahnstromleitung mit Freileitungen der Firma Thüringer Energienetze gebündelt werden, die das allgemeine Stromnetz in der Region betreibt. Gemeint ist offenbar die Hochspannungsleitung Gera-Langenberg - Beerwalde, die in einem Viertelkreis um Gera herum verläuft. Von dieser Leitung sind es nur wenige Kilometer bis nach Pölzig.

Auch für das Unterwerk Gera hat die Bahn drei mögliche Standorte vorgeschlagen. Das Landesverwaltungsamt befand den Standort "Gleisdreieck" für am besten geeignet. In einem Unterwerk kommt Strom aus dem Bahnstromnetz mit 110.000 Volt an und wird auf 15.000 Volt umgespannt, die in die elektrische Oberleitung eingespeist werden und die Elektromotoren der Lokomotiven und Triebfahrzeuge antreiben.