Wie viele PV-Anlagen sich in diesem Jahr mit Hilfe der Landesfördermittel realisieren lassen, bleibt noch abzuwarten. Umweltministerin Anja Siegesmund gab jedenfalls schon mal das ambitionierte Ziel aus, "dass wir in Thüringen auf 100.000 Solardächer bis 2025 kommen". Wie aus Daten des Marktstammdatenregisters hervorgeht, steht Thüringen aktuell bei rund 38.500 PV-Anlagen (Stand: 31.12.2021). Zum Vergleich: In den letzten sechs Jahren - seit der Einführung des Solar Invest also - sind im Freistaat gerade mal rund 13.000 neue PV-Anlagen entstanden. Wie sollen also rund 60.000 neue Solardächer in nur drei Jahren entstehen?